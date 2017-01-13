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Общество

Военный комиссариат Пскова проводит набор граждан на военную службу по контракту

Военный комиссариат города Пскова и Псковского района проводит набор граждан для прохождения военной службы по контракту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комиссариате.

Набор на службу по контракту ведется в войсковые части 64044, 41493, 76-ую десантно-штурмовую дивизию, 29760 (город Луга), Северный флот (Мурманск, Североморск, Полярный, город Гаджиево, поселок Видяево), плавсостав Балтийского флота - 06017, 41450 (Рязань), 83466 (Москва), 02511 (поселок Каменка Ленинградской области), в части 30734, 44440, 64055 (Остров), а также в Национальную гвардию, МЧС, ФСО, ФСБ РФ.

На военную службу по контракту принимаются гражданине от 20 до 35 лет, годные по состоянию здоровья. Они обязаны пройти действительную военную службу по призыву, иметь хорошую физическую подготовку, пройти профессионально-психологический отбор и проверку управления МВД.

По всем вопросам военный комиссариат Пскова просит обращаться по телефону 72-72-51.

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