18 января в Пскове состоится мастер-класс для успешных риэлторов

12:05, 13 января 2017, ПАИ

18 января Псковская гильдия риэлторов приглашает специалистов рынка недвижимости на мастер-класс вице-президента Российской гильдии риэлторов Валерия Виноградова «Секреты успешной работы в кризис». Об этом Псковскому агентству информации сообщили вцентре недвижимости «Авентин – Псков».

В рамках мероприятия участники узнают не только о том, что ждет риэлторов в наступившем 2017 году, но и секретах успешной работы риэлтора в кризис.

В программе:

* Анализ ситуации на рынке недвижимости. Прогноз аналитиков: что будет с рынком недвижимости в 2017-2020 годах.

* Технологии и управленческие решения, позволяющие как компаниям, так и их сотрудникам добиваться сегодня успеха, уверенно смотреть в будущее.

* Антикризисные рецепты выживания.

* Новые подходы к формированию базы, установке отношений с людьми вокруг, работы с клиентами-покупателями.

* Инструменты повышения собственной эффективности.

Мероприятие пройдет 18 января с 13:00 до 18:00 по адресу: Псков, улица Ротная, 34, Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области, 2 этаж (направо), конференц-зал.

Запись на мастер-класс по телефону: 8(8112) 29-02-84.

Валерий Виноградов - бизнес-тренер, консультант, президент ГК «Авентин» (Санкт-Петербург), член комитета по девелопменту жилой недвижимости и комитета по экодевелопменту в Гильдии управляющих и девелоперов, Мастер делового администрирования. Имеет опыт продаж недвижимости более 25 лет, топ-менеджер собственной сети агентств (20 лет), бизнес-тренер, консультант (15 лет).