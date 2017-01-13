18 января в Пскове состоится мастер-класс для успешных риэлторов
18 января Псковская гильдия риэлторов приглашает специалистов рынка недвижимости на мастер-класс вице-президента Российской гильдии риэлторов Валерия Виноградова «Секреты успешной работы в кризис». Об этом Псковскому агентству информации сообщили вцентре недвижимости «Авентин – Псков».
В рамках мероприятия участники узнают не только о том, что ждет риэлторов в наступившем 2017 году, но и секретах успешной работы риэлтора в кризис.
В программе:
* Анализ ситуации на рынке недвижимости. Прогноз аналитиков: что будет с рынком недвижимости в 2017-2020 годах.
* Технологии и управленческие решения, позволяющие как компаниям, так и их сотрудникам добиваться сегодня успеха, уверенно смотреть в будущее.
* Антикризисные рецепты выживания.
* Новые подходы к формированию базы, установке отношений с людьми вокруг, работы с клиентами-покупателями.
* Инструменты повышения собственной эффективности.
Мероприятие пройдет 18 января с 13:00 до 18:00 по адресу: Псков, улица Ротная, 34, Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области, 2 этаж (направо), конференц-зал.
Запись на мастер-класс по телефону: 8(8112) 29-02-84.
Валерий Виноградов - бизнес-тренер, консультант, президент ГК «Авентин» (Санкт-Петербург), член комитета по девелопменту жилой недвижимости и комитета по экодевелопменту в Гильдии управляющих и девелоперов, Мастер делового администрирования. Имеет опыт продаж недвижимости более 25 лет, топ-менеджер собственной сети агентств (20 лет), бизнес-тренер, консультант (15 лет).