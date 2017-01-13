Губернатор Псковской области поздравил журналистов с Днём российской печати

12:13, 13 января 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поздравил журналистов с Днём российской печати. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Уважаемые журналисты, сотрудники полиграфических предприятий! Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем российской печати!

На территории Псковского региона зарегистрировано более 100 средств массовой информации: печатные, электронные и интернет-ресурсы, где работают талантливые, увлечённые люди, настоящие энтузиасты и профессионалы своего дела. Подтверждение тому - многочисленные профессиональные премии, которые ежегодно получают наши СМИ на федеральных конкурсах и форумах.

Уверен, что именно благодаря профессиональной деятельности журналистского сообщества в нашем регионе выстроен эффективный диалог между властью и обществом.

К вам прислушиваются, от вас ждут полноценной, объективной информации.

Дорогие друзья! Желаю вам творческих успехов, развития, объективности и достоверности в работе, больших тиражей и высоких рейтингов.

Здоровья и благополучия вам и вашим близким!» - говорится в поздравлении.