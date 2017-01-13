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Общество

14 января в Пскове отметят 91-ю годовщину образования войсковой части 24538

14 января с 10:00 до 13:00 в 76-й дивизии в Пскове (улица Маргелова, дом № 1/20, полигон Завеличье) состоится торжественное мероприятие, посвященное 91-й годовщине образования войсковой части 24538. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Военном комиссариате города Пскова и Псковского района.

В программе – выставка стрелкового оружия, работа полевой кухни, демонстрационный показ фильма и экскурсия по части. Кроме того, на торжественном мероприятии Военный комиссариат совместно с Пунктом отбора на военную службу по контракту по Псковской области проведёт информационно-агитационную акцию «Служба по контракту в Вооруженных Силах России – твой выбор!»

Все желающие смогут получить профессиональную консультацию у специалистов пункта отбора, командования 76-й дивизии по вопросу прохождения военной службы по контракту и предоставления социальных льгот и гарантий военнослужащим-контрактникам.

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