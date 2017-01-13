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В Стругах Красных злоумышленники лишили женщину 20 тысяч рублей

В Стругах Красных злоумышленники лишили женщину 20 тысяч рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, неизвестные мошенники по телефону сообщили женщине, что ее сын, якобы, попал в ДТП, и срочно требуются деньги для возмещения причиненного им ущерба.

Расстроенная женщина попросила передать телефон сыну, но ей отказали. В итоге, она перечислила на указанный номер 20 тысяч рублей.  И только после этого ей  удалось созвониться с сыном, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Однако,  тот понятия не имел, о чем идет речь, поскольку в ДТП не попадал. Он служит за пределами региона.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту сотрудниками  МО МВД России «Стругокрасненский»  проводится проверка. По словам заявительницы, она знала о подобных случаях мошенничества. Тем не менее, не сумела должным образом отреагировать на уловки  незнакомцев.

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