В Стругах Красных злоумышленники лишили женщину 20 тысяч рублей

12:21, 13 января 2017, ПАИ

В Стругах Красных злоумышленники лишили женщину 20 тысяч рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, неизвестные мошенники по телефону сообщили женщине, что ее сын, якобы, попал в ДТП, и срочно требуются деньги для возмещения причиненного им ущерба.

Расстроенная женщина попросила передать телефон сыну, но ей отказали. В итоге, она перечислила на указанный номер 20 тысяч рублей. И только после этого ей удалось созвониться с сыном, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Однако, тот понятия не имел, о чем идет речь, поскольку в ДТП не попадал. Он служит за пределами региона.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту сотрудниками МО МВД России «Стругокрасненский» проводится проверка. По словам заявительницы, она знала о подобных случаях мошенничества. Тем не менее, не сумела должным образом отреагировать на уловки незнакомцев.