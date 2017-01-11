Более 16 тысяч человек посетили Псковский музей во время новогодних каникул

12:23, 13 января 2017, ПАИ

Более 16 тысяч человек посетили объекты Псковского музея-заповедника во время новогодних каникул. Как сообщил Псковскому агентству информации в учреждении культуры, сохраняется тенденция увеличения доли индивидуальных туристов в структуре посетителей, возрос интерес к экскурсионным программам.

В 2017 году Псковский музей-заповедник традиционно подготовил насыщенную афишу мероприятий в период новогодних праздников: сборные экскурсии, выставки, интерактивные программы, мастер-классы. В преддверии «новогоднего марафона» в Приказной палате Псковского кремля состоялся концерт фольклорного коллектива «Уграда». Во время концертной программы «Мы псковские» фольклорный коллектив исполнил песни свадебных обрядов и песни годового календарного цикла, записанные в разных районах Псковской области.

Во время новогодних праздников, гости и жители Пскова выбирали для посещения не только постоянные музейные экспозиции, но и временные выставки: «Добрые друзья детства», «XPLACE 60 минут будущего», «Твой чемпион, Россия!», «Вдохновленные музеем», «Ратная доблесть веков», «Чёрные всадники», «И любо нам святое дело…»

На новогодних и рождественских программах («Новогодняя история», «Вокруг новогодней елки», «Что растет на елке», «Рождественская история», «Белая скатерть Рождества») Псковского музея-заповедника в период с 15 декабря 2016 по 8 января 2017 года побывали более 1,4 тысяч человек. Участники программ узнали об истории появления «зимнего» нового года, о том, как изменялись традиции празднования, когда появились первые ёлочные украшения и новогодние открытки.

В рамках рождественских программ посетителей познакомили с народными традициями подготовки и празднования Рождества, святочными гаданиями. Участникам программ была представлена возможность изготовить музейный сувенир. Главной иллюстрацией рождественской истории стали иконы из экспозиции Псковского музея-заповедника.