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Мошенники сняли с банковских карт псковичей более 40 тысяч рублей

В Пскове и Псковском районе зарегистрировали факты мошенничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Пскове неизвестный обманным путем, ссылаясь на возможность блокировки банковской карты горожанки, сумел установить ее реквизиты, а затем с карты сняли около 35 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Псковском районе злоумышленник под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег с банковской карты местной жительницы снял с нее 9 тысяч рублей. В настоящее время в ходе проверки сотрудники ОМВД России по  Псковскому району уточняют все обстоятельства произошедшего.

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