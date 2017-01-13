Мошенники сняли с банковских карт псковичей более 40 тысяч рублей

12:42, 13 января 2017, ПАИ

В Пскове и Псковском районе зарегистрировали факты мошенничества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Пскове неизвестный обманным путем, ссылаясь на возможность блокировки банковской карты горожанки, сумел установить ее реквизиты, а затем с карты сняли около 35 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Псковском районе злоумышленник под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег с банковской карты местной жительницы снял с нее 9 тысяч рублей. В настоящее время в ходе проверки сотрудники ОМВД России по Псковскому району уточняют все обстоятельства произошедшего.