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Общество

С 14 января в Псковской области отменят запрет выхода на лед

С 14 января в Псковской области будет отменен запрет выхода населения на лед Чудского, Псковского и Теплого озер. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Такое распоряжение утвердила комиссия администрации Псковской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством заместителя губернатора — руководителя аппарата администрации региона Максима Жаворонкова.

Ограничение сняли на основании данных ледовой разведки и в связи с установлением устойчивого ледового покрытия на реке Великой, Псковском, Теплом и Чудском озерах.

Средняя толщина льда на водоемах составляет 20–25 см, в некоторых местах этот показатель доходит до 30 см, но при этом в МЧС отметили, что на поверхности льда имеются трещины и разломы, поэтому гражданам следует соблюдать осторожность.

Между тем, продолжает действовать запрет выезда автотранспорта на лед. С момента введения запрета на водных объектах были спасены 4 человека и столько же человек погибли.

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