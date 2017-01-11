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Культура

Госдума одобрила законопроект, ограничивающий работу онлайн-кинотеатров в России

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, ограничивающий деятельность онлайн-кинотеатров в России. Об этом сообщает портал republic.ru. За проголосовал 321 депутат, против – 2, воздержались – 3.

В соответствии с поправками, иностранным юридическим или физическим лицам запрещается прямо или косвенно владеть более 20% аудиовизуальных сервисов на территории России. Речь идет о площадках, аудитория которых превышает 100 тысяч жителей РФ в месяц (или 20 тысяч пользователей, если сервис создан для одного субъекта РФ). Но, в документе не уточнили, что такое «аудиовизуальный сервис».

При этом требования законопроекта «не будут распространяться на аудиовизуальные сервисы, предоставляющие доступ исключительно к пользовательскому контенту, ввиду невозможности полноценного контроля со стороны организатора сервиса за его содержанием», а также на интернет-поисковики.

Ранее в Правительстве поддержали законопроект, но рекомендовали доработать его ко второму чтению. В своем отзыве Правительство указало, среди прочего, что «необходимость ограничения доли иностранного участия в уставном капитале юридического лица, которое может выступать организатором аудиовизуального сервиса, требует дополнительных оснований».

В свою очередь в Минэкономразвития также посоветовали доработать законопроект, в том числе из-за того, что в одном из его положений министерство усмотрело «коррупциогенный фактор». Как пояснили в ведомстве, в поправках не прописана методика определения того, что онлайн-кинотеатр создан для одного субъекта РФ.

Напомним, законопроект в Госдуму в ноябре 2016 года внесли депутаты Шамсаил Саралиев («Единая Россия») и Андрей Луговой (ЛДПР). Сразу же после этого газета «Коммерсантъ» сообщила, что принятие поправок может привести к уходу с российского рынка сервиса YouTube, однако в Минкомсвязи заверили, что видеосервис не подпадает под ограничения.

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