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Экономика

Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости

Минфин намерен определять размер пенсии на основе критериев нуждаемости, о чем заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе Гайдаровского форума. Об этом пишет «Российская газета».

«Если мы примем программу, стратегию совершенствования пенсионной системы более справедливую, которая предусматривают большие пенсии тем, кто в этих пенсиях нуждается и, соответственно, меньше тем, кто в них меньше нуждается…» - сказал Силуанов.

По мнению министра, такой подход позволит сэкономить деньги и направить их на здравоохранение и образование. Необходимость увеличить эти расходы связана с тем, что для пенсионеров важно получение качественных медицинских услуг. Силуанов отметил, что необходимость в них чуть ли не выше, чем в прибавке к пенсии. Такой подход Силуанов назвал «маневром внутри бюджета».

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