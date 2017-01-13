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Общество

В Пскове из-за ремонта теплотрассы в лицее № 21 сократили время занятий

В Пскове из-за ремонта теплотрассы в лицее № 21 сократили время занятий и частично перешли на дистанционное обучение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили начальник управления образования администрации города Игорь Прокофьев.

Так он прокомментировал сообщение на форуме ПАИ: «Уже три дня нет тепла в лицее № 21 на Запсковье из-за ремонта теплотрассы на Звездной. Коммунальные службы произвели раскоп, получилась огромная яма, из которой идут клубы пара».

И. Прокофьев рассказал, что накануне Псковские тепловые сети предупредили руководство учебного заведения о том, что неподалеку проводятся экстренные противоаварийные работы на той же теплотрассе, которая питает лицей. В свою очередь учебное учреждение уведомило об этом управление образования. В результате было принято решение сократить время каждого занятия до 30 минут. «Сегодня утренняя температура в момент начала занятий в классах составляла +20 градусов, у первой смены было проведено 6 уроков по 30 минут с 10-минутными переменами», - сообщил руководитель управления образования и добавил, что по окончании занятий температура в классах была +16 градусов.

Что касается второй смены (три третьих класса), то занятия с ребятами, по его словам, организованы дистанционно, сейчас педагоги работают с учениками в режиме онлайн.

Игорь Прокофьев также отметил, что Псковские теплосети планируют завершить ремонтные работы до вечера субботы, 14 января.

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