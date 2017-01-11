Псковская библиотека приглашает послушать музыку кинематографа

15:30, 13 января 2017, ПАИ

15 января в 14:00 в Псковской областной библиотеке состоится собрание клуба любителей виниловых пластинок «Эдисон». Тема встречи - «Музыка кинематографа». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

«История киномузыки началась, как это ни странно, еще до изобретения звукового кино. Немые фильмы обычно сопровождались музыкой, чаще всего в исполнении пианиста-импровизатора. И хотя в большинстве случаев музыкальная иллюстрация киносеансов не отличалась высоким художественным качеством, она была необходима, и это ясно чувствовали и зрители, и администраторы первых кинотеатров», - отметили организаторы мероприятия.

Гости смогут прослушать произведения народного артиста РСФСР композитора Исаака Дунаевского, который написал музыку к фильмам «Дети капитана Гранта», «Вратарь», «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь», «Весна», «Веселые ребята». «Часто песня в кино приобретает особое значение, становясь музыкальным стержнем фильма», - добавили в библиотеке. Песни Исаака Дунаевского «Широка страна моя родная», «Песня о встречном», «Марш веселых ребят», прозвучав с экрана, сразу стали популярны в стране.

Добавим, координатора клуба «Эдисон» - Алексей Моркин. Клуб работает на базе отдела литературы по культуре и искусству Псковской областной научной библиотеки. Телефон для справок 72−84−06.