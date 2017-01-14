14 января россияне празднуют Старый Новый год

09:18, 14 января 2017, ПАИ

14 января россияне празднуют Старый Новый год, пишет calend.ru. Традиция отмечать данный праздник идет от расхождения Юлианского календаря («старого стиля») и Григорианского календаря — того, по которому сейчас живет практически весь мир. Расхождение календарей в XX-XXI веках составляет 13 дней. В результате смены летоисчисления отмечают два «Новых года» — по старому и новому стилю.

Разница между Юлианским и Григорианским календарями увеличивается каждое столетие, когда число сотен в году от Рождества Христова не является кратным четырем, на один день. Поэтому с 1 марта 2100 года эта разница составит 14 дней, и с 2101 года Рождество и Старый Новый год будут отмечаться на день позже.