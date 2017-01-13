В новогодние праздники на российско-эстонской границе в Псковской области участились случаи возврата животных

14:25, 13 января 2017, ПАИ

В новогодние праздники на российско-эстонской границе в Псковской области в пункте пропуска Куничина Гора участились случаи возврата животных (кошек и собак) на сопредельную территорию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

В список пунктов пропуска со странами Европейского союза для пропуска товаров, подлежащих ветеринарному контролю, в Псковской области включены многосторонние автомобильные пункты пропуска Псковской таможни: Шумилкино (российско-эстонская граница), Убылинка (российско-латвийская граница) и Себежской таможни: Бурачки (российско-латвийская граница). В МАПП Куничина Гора (российско-эстонская граница), МАПП Лудонка (российско-латвийская граница) ветеринарный контроль не осуществляется, в связи с чем, перемещение подконтрольной продукции, в том числе животных, в этих пунктах пропуска не допускается.

Домашние животные, в том числе собаки и кошки, подлежат декларированию в письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации как при вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза, так и при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза.