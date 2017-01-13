Более 132 тысяч услуг предоставлено в МФЦ Псковской области в прошлом году

14:29, 13 января 2017, ПАИ

За 2016 год в Многофункциональных центрах (МФЦ) Пскова и районных отделах приема было обработано более 132 тысяч заявлений на предоставление различных госуслуг, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на директора регионального учреждения Джамиля Хиндристанского.

Самыми востребованными у заявителей были услуги в сфере миграции, пенсионного обслуживания, социальной защиты населения, а также земельных отношений и природопользования. Всего в перечень предоставляемых услуг на базе центра входит 70 наименований.

В крупнейших городах региона (Псков и Великие Луки) заявителей стали принимать по расширенному графику, в том числе в выходные дни.

Кроме того, в целях улучшения доступности оказания государственных и муниципальных услуг населению обеспечена работа удаленных мини-офисов МФЦ в 33-х сельских поселениях Псковской области. В ряде районных отделений проведены ремонты помещений, а Новоржевский филиал переехал в новое, более комфортное здание.

В этом году Многофункциональный центр Псковской области продолжит работу по улучшению качества и комфортности обслуживания заявителей. Кроме того, планируется расширить список предоставляемых государственных и муниципальных услуг, рассказал Джамиль Хиндристанский.

Напомним, в Псковской области создана сеть из 24-х Многофункциональных центров по оказанию государственных и муниципальных услуг населению. На официальном сайте учреждения mfc.pskov.ru можно ознакомиться с графиком работы и адресами отделений и мини-офисов МФЦ.