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Общество

В псковском СИЗО-1 прошел классный час, посвященный юбилею академика Королёва

В учебно-консультационном пункте СИЗО-1 прошел классный час, посвященный 110-летию со дня рождения основоположника космонавтики Сергея Королёва. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Псковской области.

Фото пресс-службы ведомства

Мероприятие для учащихся организовала и провела классный руководитель УКП Наталья Афанасьева. По ее словам, ребята познакомились с биографией главного конструктора первых ракетно-космических систем. Из кадров кинохроники они узнали, что «будущий творец полета человека в космос» был осужден на длительный срок, но это не сломило его на пути к заветной цели.

Ребята подготовили тематический стенд, посвященный 110-летию со дня рождения Сергея Королева, приняли участие в викторине «Люди и космическое пространство». Кроме того, в рамках классного часа был дан старт конкурсу рисунков « Космос и Вселенная».

«Выдающийся конструктор на протяжении всей жизни, преодолевая трудности, шел к цели – освоению космического пространства и покорению Марса. Безвременная кончина Сергея Королева явилась трагедией как для отечественной, так и мировой космонавтики», - подвела итог мероприятия Наталья Афанасьева.

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