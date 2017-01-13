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В Пскове полицейские по «горячим следам» задержали автомобильного вора

Сотрудники УМВД России по городу Пскову задержали 34-летний безработного, судимого горожанина, который подозревается в кражах из автомобилей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 8 января на Рижском проспекте пскович похитил из припаркованного автомобиля ВАЗ аккумулятор, магнитолу, планшетный компьютер, флеш-карту и мобильный телефон. Кроме того, ночью 11 января он же, разбив стекло, попытался украсть аккумулятор из «шестерки» на улице Народной, однако владелец легковушки заметил его и вызвал полицию. Злоумышленник попытался скрыться в близлежащих дворах, но был задержан прибывшим нарядом патрульно-постовой службы.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В полиции отметили, что задержанный подозревается и в ряде других подобных преступлений. Ведется расследование.

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