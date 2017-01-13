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Общество

Тепло в дома псковичей-жителей микрорайона № 8 должно вернуться в течение нескольких часов

Псковские тепловые сети завершили противоаварийные работы в микрорайоне № 8 (улица Звёздная, 18), где 12 января произошла утечка на теплотрассе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили на предприятии.

В ПТС рассказали, что на место была направлена ремонтная бригада для проведения экстренных работ, поскольку развитие ситуации могло привести к тяжелым последствиям для потребителей - более крупной аварии на магистральной сети. В течение нормативных 4-х часов участок магистральной трубы был приведен в надлежащее состояние.

На предприятии заметили, что после такой аварии возможно завоздушивание системы отопления, и рекомендовали псковичам в случае «неполучения теплоносителя в должном объеме», низкой температуры в квартирах обращаться в аварийную службу управляющей компании. При этом в Псковских теплосетях отметили, что тепло должно вернуться в дома горожан в течение нескольких часов.

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