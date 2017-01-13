Таллин собрался «эстонизировать» русскоязычную Нарву переселением 100 эстонцев

15:16, 13 января 2017, ПАИ

В правительстве Эстонии хотят встретить 100-летие эстонского государства, которое будет отмечаться в 2018 году, переселением 100 эстонцев в приграничный с Россией и преимущественно русскоговорящий город Нарва. Об этом пишет «Интерфакс».

«Практически нет возможности стимулировать местное население к изучению государственного языка», - сказала министр образования и науки Эстонии Майлис Репс в газете Eesti Paevaleht.

По ее словам, в городе проживает лишь немногим более 2% жителей, говорящих на эстонском языке, в основном местные жители общаются на русском языке. Даже те люди, которые хотят изучать эстонский язык и посещают специальные курсы, быстро забывают выученное, так на нем не с кем общаться, сетует министр.

Она считает, что для решения проблемы нужно увеличить число носителей эстонского языка, которые бы подали пример и способствовали его распространению.

«Число сто исходит из того, что при таком количестве это дело обрело бы облик, возникла критическая масса», - сказала министр.

По ее мнению, «привнести в регион свежую кровь и новое мышление» могло бы перенесение в Нарву ряда государственных и культурных учреждений. Так, нынешнее правительство, пришедшее к власти в конце 2016 года, уже заявило о намерении открыть в Нарве Дом эстонского языка. Планируется также открытие здесь театрального центра «Свободная сцена», перенос в русскоговорящий город академии внутренних дел, фонда интеграции «Наши люди», открытие эстонских государственных гимназий.

«Если есть места, возможности и люди, с которыми можно разговаривать на эстонском языке, ситуация с языком может улучшиться», - уверена министр.

Репс также отметила, что государству будет по силам решить материальные вопросы, связанные с переселением людей, призванных «эстонизировать» третий по населению город страны, в котором проживает более 60 тысяч человек.