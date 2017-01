В Пскове открылась выставка новых изданий из фонда областной библиотеки

15:32, 13 января 2017, ПАИ

12 января в Пскове состоялось открытие выставки «Книга 2016», в экспозиции которой - около 500 новых изданий из фонда областной библиотеки. Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, открыла выставку генеральный директор Псковской областной библиотеки Вера Павлова.

На выставке, работа которой продлится до 19 января, вниманию читателей представлена технико-экономическая литература, факсимильные издания из фонда Регионального центра по работе с редкими и ценными документами, справочная литература, литература по искусству, культуре и художественные альбомы, краеведческая литература, издания форматов, адаптированных для людей с нарушениями зрения, литература для детей и юношества. Книги с зелеными закладками читатели библиотеки могут брать на дом.

Отдел гуманитарной литературы в рамках выставки «Книга 2016» представил новые издания из серий «ЖЗЛ», «Династия Романовых», «Поэтическая Россия». К 100-летию отречения Николая II от престола наиболее полно представлена литература о жизни и служении Отечеству царской семьи: в книге публициста Н. Павлова «Его Величество государь Николай II» дается анализ ситуации, сложившейся в предреволюционной России; И. Курукин, российский историк, доктор исторических наук, профессор в издании «Романовы» рассказывает о судьбе династии, история которой началась в 1613 году в костромском Ипатьевском монастыре приглашением на престол первого её представителя, а завершилась в Екатеринбурге в Ипатьевском доме расстрелом царской семьи. В книге «Дневники Николая II и императрицы Александры Федоровны. 1917-1918» опубликованы уникальные исторические документы - дневники последней императорской четы. У читателей есть возможность сопоставить подлинные записи монарха и его супруги - часто об одних и тех же событиях. Издание содержит фотоматериалы и снабжено подробным научным комментарием, в котором широко использованы архивные документы, переписка Романовых, воспоминания и дневники приближенных лиц.

В 2016 году фонд Международного библиотечного центра пополнился художественной и образовательной литературой, изданиями по страноведению: о США, странах Прибалтики, автономном территориальном образовании на юге Молдавии - Гагаузии, есть книги по истории Российского государства: А. Пушкин «Pushkin's fairy tales: in Knolui laquer miniatures» сборник сказок на английском языке в переводе Оливера Элтона; роман Норы Робертс, известной американской писательницы «Sacred Sins»; «Deutsch: самоучитель немецкого языка» С. Дугина; книга «Гостеприимные мызы Эстонии», в которой представлено описание 17 мыз (Алатскиви, Пикаярве, Сангасте) с историей и фотографиями; сборник «Guide to the National Parks of the United States» содержит полное описание 57 парков США и их краткую историю. Текст сопровождается фотографиями (около 300) и цветными картами (80); «Rēzekne senajās fotogrāfijās = Резекне на старинных фотографиях» представляет собой собрание 200 резекненских открыток и старинных фотографий; уникальное издание «Gagauz Koraflari» посвящено ковроткачеству - традиционному занятию гагаузских женщин с древних времен вплоть до середины XX века; книга «Nicholas II: the imperial family» посвящена трагической истории семьи последнего российского императора Николая II. Издание содержит большое количество фотографий членов семьи и документов того времени.

Вход на выставку свободный. Принимаются коллективные заявки на проведение экскурсий по выставке.

Телефон для справок: 72-47-35, 72-45-62.