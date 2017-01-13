В Пскове из незаконного оборота изъята крупная партия алкоголя

15:36, 13 января 2017, ПАИ

Экипаж ДПС ГИБДД на Ленинградском шоссе остановил автомобиль со спиртным, имевшим признаки контрафактности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области со ссылкой на слова владельца груза, продукция транспортировалась из Порхова в Псков.

Сотрудники отдела исполнения административного законодательства УМВД России по городу Пскову установили, что на находившуюся в этой грузовой машине алкогольную продукцию не было необходимых сопроводительных документов. Кроме того, используемые федеральные специальные марки вызывали сомнение в их подлинности.

Стражи порядка изъяли более тысячи литров водки двух наименований. Образцы изъятого будут направлены на экспертизу. По данному факту ведется проверка.