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В Пскове из незаконного оборота изъята крупная партия алкоголя

Экипаж ДПС  ГИБДД  на Ленинградском шоссе  остановил автомобиль со спиртным, имевшим признаки контрафактности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области со ссылкой на слова владельца груза, продукция транспортировалась из Порхова в Псков.

Сотрудники отдела  исполнения административного законодательства УМВД России по городу Пскову  установили, что на находившуюся в этой грузовой машине алкогольную продукцию не было необходимых сопроводительных  документов. Кроме того, используемые федеральные специальные  марки вызывали сомнение в их подлинности.

Стражи порядка изъяли  более  тысячи  литров водки двух наименований. Образцы изъятого  будут направлены на экспертизу. По данному факту ведется проверка.

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