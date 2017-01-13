В клубе «С-Фитнес» пройдёт кастинг проекта «Будь в форме»

15:39, 13 января 2017, ПАИ

В клубе «С-Фитнес» пройдёт кастинг проекта «Будь в форме». В течение месяца участники проекта занимаются с инструкторами по персонально составленному для каждого плану тренировок, соблюдают индивидуальную программу питания.

«Суть проекта проста: мы знаем, как помочь вам добиться желаемых результатов. Вспомним как это было : здесь и здесь. Запишитесь на кастинг для участия в проекте «Будь в форме-2017» прямо сейчас по телефону 55 77 75. Подробности - в группе. Скажи «нет» привычному, удобному и спокойном ритму жизни. Измени себя и свою жизнь! Всего пять участников, спешите! - призывают организаторы.

Адрес Рокосовсского, 16 ТК «Сфера, второй этаж. Телефон 55 77 75.