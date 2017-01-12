Первый вице-премьер РФ заявил о возможной отмене санкций и продэмбарго

16:22, 13 января 2017, ПАИ

Санкции Запада против России и введенное в ответ продовольственное эмбарго могут скоро прекратить свое действие, считает первый вице-премьер Игорь Шувалов. Об этом он заявил на дискуссии Гайдаровского форума, посвященной конкуренции, пишет РИА Новости.

По мнению первого вице-премьера, продовольственный рынок рано или поздно придется открывать. «Как будет развиваться политическая повестка, мы с вами увидим, сейчас придет новая администрация США, как это все будет развиваться в их диалоге — США и ЕС, как они будут говорить с нами. Вы знаете позицию нашего президента: мы готовы всегда к этому диалогу настолько, насколько к этому готовы наши партнеры», — подчеркнул Игорь Шувалов.

Он заметил, что контрсанкции изменили ситуацию на российском рынке: в розничную продажу попали продукты региональных производителей, которые не смогли бы пробиться на рынок в других условиях. При этом вице-премьер считает, что привыкание российских поставщиков к условиям, созданным ограничениями, может привести к плохим последствиям. По его словам, нужен «здоровый элемент конкуренции».

Игорь Шувалов напомнил, что Правительство изначально обозначило президенту срок продления эмбарго до конца 2017 года, «для того, чтобы создать горизонты, но не создавать излишних ожиданий», однако, Правительство РФ, Минсельхоз и Минэкономразвития в своей работе должны исходить из того, что контрсанкции скоро будут отменены. «Даже если этого не произойдет, это будет другая для нас задача», — добавил он.