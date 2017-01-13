Администрация Великих Лук организует место для крещенского омовения

16:43, 13 января 2017, ПАИ

18 января с 21:00 в Великих Луках в районе городского пляжа администрация организует место для крещенского омовения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Как сообщил первый заместитель главы администрации города Всеволод Куплайс, на месте крещенского купания примут все меры по обеспечению безопасности граждан, будет дежурить пост медицинской помощи, предусмотрена палатка для обогрева.

«Купание в проруби не является обязательным атрибутом празднования Крещения Господня. Это не церковное правило, это добрая благочестивая традиция, которую могут соблюдать здоровые люди, у которых нет заболеваний, препятствующих купанию в проруби», - отметили в администрации.