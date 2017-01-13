Иван Цецерский: Территория в радиусе объездной дороги войдёт в состав Пскова

16:36, 13 января 2017, ПАИ

Территория в радиусе объездной дороги должна войти в состав Пскова. Об этом глава города Иван Цецерский рассказал на встрече с представителями региональных СМИ, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Всё до объездной дороги должно войти в границы города Пскова. Мы будем усиливать работу в этом направлении. По кварталу «Европа» ещё надо думать: включать его или, может, включать частично. Вопрос должен решиться в ближайшие два года», - отметил Иван Цецерский.