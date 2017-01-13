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Общество

Псковские суды удовлетворили 9 исков природоохранной прокуратуры по фактам пересечения земель

В Псковской области суды удовлетворили 9 исков природоохранной прокуратуры по фактам пересечения земель лесного фонда с иными категориями земель в пользу госкомитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Ещё 2 исковых заявления находятся в суде на рассмотрении, сообщили Псковскому агентству информации в комитете.

С 2015 года в Псковской области действуют планы работ по устранению пересечений границ земель лесного фонда с границами земель сельскохозяйственного назначения. План утвержден совместно с госкомитетом по природопользованию, главным государственным управлением сельского хозяйства, ветеринарии, и технического надзора региона и территориальным управлением Росимущества в Псковской области.

К началу 2017 года в Псковской области площадь земель лесного фонда по государственному лесному реестру составляет 2384,4 тысяч га. Площадь земель, поставленных на государственный кадастровый учет из земель лесного фонда в Псковской области - 2340,9 тысяч га. Зарегистрировано право собственности Российской Федерации на 2335,9 тысяч га.

Основные пересечения приходятся на границах земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов. Причины пересечения связаны с разночтением в картографических материалах, отсутствием утвержденных границ населенных пунктов.

В рамках плана создана межведомственная рабочая группа для решения вопросов, связанных с приведением в соответствие сведений государственного кадастра недвижимости, единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного лесного реестра. Члены рабочей группы осуществляют выездные проверки по рассмотрению фактов пересечения земель лесного фонда совместно с представителями Псковской природоохранной межрайонной прокуратуры, лесничеств Псковской области, Территориального управления Росимущества в Псковской области.

В комитете напомнили жителям Псковской области, являющимися собственниками земель, что при проведении кадастровых работ по уточнению границ земельных участков необходимо обращаться в лесничества или в Государственный комитет Псковской области по природопользованию по телефону: (8112) 68-66-58 для исключения возможности пересечения земель иных категорий с землями лесного фонда.

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