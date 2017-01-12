Минздрав внёс в группу риска 28 спиртосодержащих лекарств

17:47, 13 января 2017, ПАИ

Минздрав России и Росздравнадзор изучили в регионах случаи злоупотребления лекарствами с содержанием спирта. Как сообщила министр Вероника Скворцова, 28 препаратов отнесли к группе риска. Об этом пишет «Российская газета».

«Мы рассмотрели вопрос о рецептурном отпуске некоторых настоек. Прежде чем принимать решение, мы сначала поработали со всеми 85 регионами страны для того, чтобы посмотреть ретроспективно за несколько лет, а были ли проблемы со злоупотреблением этими настойками. Мы выявили в группе риска 28 препаратов», — сказала Скворцова.