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Общество

Волонтеры Псковского Красного Креста стали гостями сето

Накануне «старого» Нового года туристическое агентство «Континент – тур» под руководством Светланы Барановой организовало бесплатную поездку в деревню Сигово для 30 активных волонтеров старшего возраста Псковского Красного Креста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в общественной организации.

Экскурсию по музею-усадьбе провела заведующая этнографической усадьбой народа сето Малле Богачева, которая рассказала об особенностях быта, традициях и обычаях народа сето. 

Во время экскурсии по дому, участники мероприятия рассматривали национальные костюмы малого народа, особенно женские. Народ сето верит, что в таком костюме ходила сама Богородица. Экскурсия продолжалась более двух часов, в течение которых пожилые люди пили травяной чай, пели песни, водили хоровод вокруг елки. С массой положительных эмоций и впечатлений возвратились участники экскурсии в Псков.

Напомним, что с 16 по 27 декабря 2016 года, во время проведения благотворительной акции Псковского Красного Креста «Рождественский подарок», волонтеры старшего возраста дежурили в торговых комплексах «ПИК-60» и «Империал», раздавали листовки, разъясняли посетителям торговых точек условия проведения акции, собирали подарки и денежные средства в копилки Красного Креста для подопечных Гдовского дома- интерната для престарелых и инвалидов.

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