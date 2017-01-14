В Старый Новый год псковичам рекомендуют не «набрасываться» на еду и проверить состояние ёлки

11:09, 14 января 2017, ПАИ

В ГУ МЧС России по Псковской области рассказали жителям региона, как безопасно отметить Старый Новый год. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, соблюдение некоторых мер предосторожности в этот день поможет сохранить жизнь и здоровье.

Прежде всего, в МЧС советуют проследить, «чтобы к настоящему моменту засохшая живая елка из украшения не превратилась «в пищу для «красного петуха». «Не забывайте поддерживать ее во влажном состоянии. Ни в коем случае не используйте свечи для ее украшения. Проверьте, исправность иллюминации», - добавили в управлении.

Источником повышенной опасности являются пиротехнические изделия. Следует помнить, что все они подлежат обязательному подтверждению их соответствия установленным требованиям в форме декларирования соответствия или сертификации. Фейерверки нужно покупать только в местах официальной продажи. Перед запуском нужно изучить инструкцию по применению (эксплуатации), нельзя разбирать фейерверочные изделия – ни до использования, ни после.

Заранее необходимо опередить место проведения фейерверка, площадку, на которой он будет производиться. «Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в состоянии опьянения, - реакция при запуске фейерверков нужна не хуже, чем при управлении автомобилем!» - призвали в МЧС.

Запрещено применение пиротехнической продукции гражданского назначения в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения (исключение: бенгальские огни, свечи, хлопушки); вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий электропередачи; на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий (сооружений).

Использовать пиротехнические изделия запрещается лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем; нельзя курить рядом с пиротехникой, механически воздействовать на изделие; бросать, ударять его, бросать в огонь; держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, свечей, хлопушек). В МЧС подчеркнули, что главная задача запускающего – провести фейерверк безопасно для себя и зрителей.

«Во время застолья не «набрасывайтесь» на еду и не наедайтесь всего и сразу. Не стоит запивать еду минеральной газированной водой. Общее правило – из-за стола лучше уходить чуть голодным, - продолжили в ведомстве. - Посиделки прерывайте танцами, прогулкой или активными играми. На протяжении всего праздника будьте внимательны в выборе блюд. Не злоупотребляйте алкогольными напитками: они должны только лишь добавлять частицу веселья в ваш праздник, но не вредить вашему здоровью и портить настроение окружающим! Помните, что пьяный человек может стать виновником пожара. В таком состоянии люди не всегда могут адекватно оценивать ситуацию, а значит, и самостоятельно спастись в случае беды. Кроме того, по вине этих людей могут погибнуть и другие».

При возникновении угрожающих ситуаций можно обратиться в службу спасения по номерам: «01» - со стационарного телефона, «101» - с мобильного и стационарного телефонов, или набрать единый номер экстренных служб «112».

Тем, кто стал свидетелем пренебрежения правилами пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий, следует позвонить по «телефону доверия» Главного управления МЧС России по Псковской области: 8(8112)79-99-99.