Медведев пообещал журналистам больше «лайков» от правительства

21:28, 13 января 2017, ПАИ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сегодня, в День российской печати, пообещал, что сделает все возможное, чтобы российские журналисты получали «лайки» от правительства, пишет РИА Новости.

13 января состоялась церемония награждения премиями правительства РФ 2016 года в области СМИ. Один из лауреатов Георгий Бовт назвал свою награду «лайком» от правительства.

«Используя только что примененный термин, будем стараться со стороны правительства, чтобы в отношении того, что вы делаете, были не только клики, но и «лайки» со стороны власти, потому что от нас тоже кое-что зависит – от тех, кто принимает исполнительные решения. Мы эту ответственность перед российской прессой осознаем», — сказал Дмитрий Медведев.

«Жизнь – штука сложная, денег, как известно, нет. Я это знаю», — добавил глава правительства, отметив, что в России самые длинные новогодние праздники, которые сегодня, «слава богу, для страны и для людей, наконец, завершаются».