0
18:59
Депутат Псковского облсобрания Виктор Антонов готов, если потребуется, выступить в суде по делу о госперевороте 1993 года
12:27
Пскович намерен в суде получить подтверждение факта госпереворота в России в 1993 году
16:21
Депутат Псковской городской Думы переехал на работу в Ямало-Ненецкий автономный округ
12:52
ГИБДД не поддержала предложение лидера «Убитых дорог» Александра Васильева о сегвеях, гироскутерах и моноколёсах
15:15
Андрей Турчак вошёл в состав правительственного Совета по русскому языку
09:48
Отставки и назначения – 2016
09:49
Губернатор Андрей Турчак поздравил жителей Псковской области с Новым Годом и Рождеством Христовым (ВИДЕО)
Еще новости
Политика

Медведев пообещал журналистам больше «лайков» от правительства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сегодня, в День российской печати, пообещал, что сделает все возможное, чтобы российские журналисты получали «лайки» от правительства, пишет РИА Новости.

13 января состоялась церемония награждения премиями правительства РФ 2016 года в области СМИ. Один из лауреатов Георгий Бовт назвал свою награду «лайком» от правительства.

«Используя только что примененный термин, будем стараться со стороны правительства, чтобы в отношении того, что вы делаете, были не только клики, но и «лайки» со стороны власти, потому что от нас тоже кое-что зависит – от тех, кто принимает исполнительные решения. Мы эту ответственность перед российской прессой осознаем», — сказал Дмитрий Медведев.

«Жизнь – штука сложная, денег, как известно, нет. Я это знаю», — добавил глава правительства, отметив, что в России самые длинные новогодние праздники, которые сегодня, «слава богу, для страны и для людей, наконец, завершаются».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Депутат Псковского облсобрания Виктор Антонов готов, если потребуется, выступить в суде по делу о госперевороте 1993 года
12 января 2017
Депутат Псковского облсобрания Виктор Антонов готов, если потребуется, выступить в суде по делу о госперевороте 1993 года 7
Пскович намерен в суде получить подтверждение факта госпереворота в России в 1993 году
12 января 2017
Пскович намерен в суде получить подтверждение факта госпереворота в России в 1993 году 9
Депутат Псковской городской Думы переехал на работу в Ямало-Ненецкий автономный округ
11 января 2017
Депутат Псковской городской Думы переехал на работу в Ямало-Ненецкий автономный округ 16
ГИБДД не поддержала предложение лидера «Убитых дорог» Александра Васильева о сегвеях, гироскутерах и моноколёсах
11 января 2017
ГИБДД не поддержала предложение лидера «Убитых дорог» Александра Васильева о сегвеях, гироскутерах и моноколёсах 4
Андрей Турчак вошёл в состав правительственного Совета по русскому языку
10 января 2017
Андрей Турчак вошёл в состав правительственного Совета по русскому языку 3
Губернатор Андрей Турчак поздравил жителей Псковской области с Новым Годом и Рождеством Христовым (ВИДЕО)
31 декабря 2016
Губернатор Андрей Турчак поздравил жителей Псковской области с Новым Годом и Рождеством Христовым (ВИДЕО) 6
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ
29 декабря 2016
Администрация Псковской области, профсоюзы и объединение работодателей подписали соглашение о МРОТ 8
Александр Котов: В ходе принятия бюджета впервые избранные депутаты почувствовали накал борьбы
26 декабря 2016
Александр Котов: В ходе принятия бюджета впервые избранные депутаты почувствовали накал борьбы 2

Идет загрузка...