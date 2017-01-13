В Пскове провели очередной рейд по осмотру частных домовладений

17:28, 13 января 2017, ПАИ

Сегодня, 13 января, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову управления надзорной деятельности и профилактической работы областного управления лейтенант внутренней службы Алексей Царёв провел очередной профилактический рейд по жилому сектору. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе данных профилактических рейдов осуществляется осмотр жилых, в том числе и частных домов граждан с их согласия, где особое внимание уделяется соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации печного и газового оборудования, а также использованию электроприборов. Со всеми жильцами обследуемых домов сотрудники МЧС проводят беседы и инструктажи по соблюдению требований пожарной безопасности под роспись, вручаются памятки и листовки на противопожарную тематику.

«Данный подход к проведению профилактической работы в области обеспечения пожарной безопасности, несомненно, играет важную роль: граждане ответственно относятся к проведению данных рейдов, обращают особое внимание на замечания по печному оборудованию и инструктаж по информированию населения об элементарных правилах эксплуатации печного отопления», - отметили в МЧС.