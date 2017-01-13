В Пскове задержан подозреваемый в краже из магазина на улице Максима Горького
Вечером 12 января на пульт централизованной охраны межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение о том, что из магазина на улице Горького в Пскове совершена кража продуктов питания и спиртных напитков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.
На место происшествия незамедлительно направился экипаж группы задержания.
Сотрудники Росгвардии оперативно предприняли необходимые меры и задержали 26-летнего мужчину. Подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции. Похищенное изъято.