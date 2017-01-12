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Экономика

В 2016 году турпоток в Крым вырос на 21%

По итогам 2016 года турпоток в Крым вырос на 21,2% по сравнению с 2015 годом - до 5,57 млн человек. Об этом сообщает Интерфакс.

«В 2016 году Крым посетило 5 миллионов 573,5 тысячи туристов, что на 21,2% выше уровня прошлого года», - сообщили в ведомстве.

При этом на прошедшие новогодние праздники в Крым приехало 87 тысяч туристов, что вдвое больше, чем в прошлом году. «В этом году на новогодние и рождественские праздники Крым посетили 87,1 тысячи туристов, в то время как в прошлом году эта цифра составляла порядка 43 тысяч отдыхающих. Дан хороший старт новому курортному сезону», - приводит пресс-служба слова главы Минтуризма Крыма Сергея Стрельбицкого.

Между тем туроператоры считают, что в 2017 году роста турпотока в Крым уже может не быть, так как многие крымские отельеры подняли цены на предстоящий сезон до «критического уровня» и могут не выдержать конкуренции летом.

«Результаты 2017 года будут зависеть от ценовой политики крымских отельеров. Пока общая картина на следующий год говорит о завышенных ожиданиях многих отельеров», - заявлял на этой неделе заместитель гендиректора, директор по продажам «НТК Интурист» Сергей Толчин.

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