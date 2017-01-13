ОНФ взял на контроль устранение дефектов при некачественном ремонте жилого дома в Псковском районе

17:29, 13 января 2017, ПАИ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области добились от администрации Псковского района, являющейся заказчиком работ по ремонту дома в деревне Загорицы, признать дефекты и потребовать от подрядчика их устранения.Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

К общественникам обратилась проживающая в муниципальной квартире жительница дома №66 в деревне Загорицы с жалобами на качество проведенного в доме ремонта. В ходе проверки по указанному адресу активисты ОНФ зафиксировали ряд грубых нарушений.

«Мы увидели, что кровля после ремонта протекает, рамы слуховых окон на чердаке не заменены, вследствие чего окна не закрываются и свою функцию не выполняют, при замене оконных рам не произведена внутренняя отделка оконных проемов – не установлены откосы, подоконники. На чердаке не убран строительный мусор. При этом приемка строительных работ была каким-то образом проведена. В рейде также участвовали представители управляющей компании и подрядчика», – сообщил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Сергей Елизаров.

Общественники обратились к главе Псковского района за разъяснением, каким образом была произведена приемка работ по данному объекту, проводилось ли комиссионное обследование, фиксация нарушений, подписание акта приемки работ с обозначением выявленных нарушений и указанием сроков их устранения. Также активисты ОНФ перечислили выявленные в ходе осмотра качества проведенного ремонта нарушения и дефекты.

Спустя месяц администрация Псковского района направила в региональное отделение ОНФ письменный ответ об устранении подрядчиком указанных замечаний.

«Мы выехали для фактического осмотра и зафиксировали, что ремонтные работы проведены халатно. Так, рамы слуховых окон на чердаке снова не были заменены, из-за чего окна не закрываются, стропильная система на чердаке заменена частично, во многих местах оставлены старые обгоревшие стропила и балки, шифер над жилым помещением уложен с нарушением технологии, из-за чего образуются протечки, также над верандой шифер уложен некачественно, что приводит к намоканию стен и образованию грибка, в квартире заявительницы не были проведены завершающие работы оконного проема со стороны улицы», – рассказал Елизаров.

Данную ситуацию общественники изложили в обращении на имя руководителя государственного комитета Псковской области по строительному и жилищному надзору, обратив внимание на необходимость проведения повторного обследования дома, оценки соответствия проведенных работ установленным стандартам и обязании администрации района устранить выявленные нарушения.

После вмешательства регионального отделения Народного фронта чиновники провели комиссионный выезд на объект и зафиксировали наличие указанных дефектов.

«Подрядчику направлено извещение о согласовании порядка и срока устранения обнаруженных дефектов. Данную ситуацию мы держим на контроле», – заявил Елизаров.