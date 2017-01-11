В Псковской области объявили конкурс на лучший проект памятника няне Пушкина

09:41, 14 января 2017, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» и ООО «Литературные отели» объявили конкурс на лучший проект памятника Арине Родионовне. Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, скульптурную композицию предполагается установить в непосредственной близости от музейного комплекса «Пушкинская деревня», на территории литературного отеля «Арина Р.» (Пушкиногорский район, деревня Бугрово, дом 1) на средства, пожертвованные гражданами и юридическими лицами.

Организаторы конкурса выдвигают ряд условий и требований к проекту. Среди них — габариты (не более 4 и 7 м в высоту и длину соответственно), общие композиционное (две соразмерные фигуры — няни за рукоделием или в момент сказывания сказки и кота на лавке) и колористическое решения, архитектурная сообразность. Подробнее об этом, а также о порядке и сроках подачи заявки на участие, конкурсного проекта и других организационных моментах можно узнать на официальном сайте музея.

Победа в конкурсе является обязательным условием для будущей установки памятника Арине Яковлевой в Бугрово, пояснила Лидия Токарева. Она также отметила, что для победителя конкурса предусмотрено вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.