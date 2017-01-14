В Пскове 234-й полк 76-й дивизии отпраздновал очередную годовщину со дня образования

09:57, 14 января 2017, ПАИ

13 января 234-й гвардейский десантно-штурмовой Черноморский ордена Кутузова III степени полк имени Александра Невского отметил 91-ю годовщину со дня образования. От имени главы Пскова, депутатов Псковской городской Думы и администрации города гвардейцев с праздником поздравил гвардии полковник запаса, почетный ветеран дивизии Владимир Воробьев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Псковичи гордятся тем, что в нашем городе в составе легендарной 76-й дивизии ВДВ дислоцируется полк, десантники которого вписали яркую страницу в ратную летопись нашего Отечества. На вас смотрит молодежь Пскова и готова пополнить ваши ряды», - сказал депутат Псковской городской Думы. От имени горожан Владимир Воробьёв поблагодарил десантников за мирное небо и пожелал доброго здоровья, успехов в боевой подготовке, покоя и благополучия в семьях.

Командир полка, гвардии подполковник Иван Великоцкий подчеркнул, что по итогам 2016 года 234-й полк стал лучшим десантно-штурмовым полком ВДВ: «Нынешние воины-черноморцы продолжают славный путь своих предшественников – в полку служили 33 Героя Советского Союза и 8 Героев России».

Десантников также поздравили представители командования 76-й дивизии ВДВ, настоятель воинского храма святого Александра Невского митрофорный протоиерей Олег Тэор, ветеран полка Владимир Тараканов.

Затем состоялось награждение лучших военнослужащих и вручение очередных воинских званий. Праздник продолжился концертом.

14 января полк проводит День открытых дверей: с 10:00 до 13:00 состоится обзорная экскурсия, которая включает смотр вооружения и военной техники, посещение комнаты Боевой славы и расположений полка.