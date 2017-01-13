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11 человек пострадали на дорогах Псковской области в пятницу

13 января в Псковской области зарегистрировали 6 ДТП, в которых 11 человек получили травмы различной степени тяжести. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД, сотрудники ГИБДД задержали 5 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 396 нарушений Правил дорожного движения.

За прошедшие сутки в органы внутренних дел региона поступили 53 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, из них 18 - по городу Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрировали 26 преступлений, в том числе 5 краж чужого имущества.

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