На трассе Р-23 в Псковской области ведётся ремонт мостов через Плиссу и Синюю

11:42, 14 января 2017, ПАИ

Сегодня, 14 января, на трассе Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией проводятся ремонтные работы, связанные с ограничением движения. Об этом сообщает ФКУ «Севзапуправтодор».

На км 522+176 проводится текущий ремонт моста через реку Плиссу, а на км 358+216 - ремонт моста через реку Синюю. Организовано круглосуточное реверсивное движение по одной полосе проезжей части при помощи светофорного регулирования. Ремонт планируют завершить до 15 ноября.