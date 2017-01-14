15 января в Псковской области прогнозируют снег и до 1 градуса тепла

16:06, 14 января 2017, ПАИ

15 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -2 до -7 градусов, днем – от -4 до +1 градуса.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.