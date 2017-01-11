В Острове открылась выставка, посвящённая снятым в районе фильмам

12:13, 14 января 2017, ПАИ

В Военно-историческом музее-заповеднике в Острове развернута экспозиция «Большое кино в маленьком городе», которая рассказывает о снятых в районе фильмах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по культуре.

"В музее, на территории района находится большое число памятников, оборонительных сооружений, которые служат источником творчества для кинооператоров и режиссеров. В кинокартинах островичи видят не только знакомые им места, но и лица земляков, участвующих в массовках", - рассказали в комитете.

В экспозиции «Большое кино в маленьком городе» представлены фотографии, автографы известных артистов, афиши фильмов, которые полюбились зрителям. Это «Особенности национальной охоты», «Свои», «Каникулы строгого режима», «Случай в квадрате 36-80» и другие.

Кроме того, на территории «Линии Сталина», в Островском и Пыталовском районах снимался фильм про Моглинский концлагерь «Без срока давности», и на выставке представлены кадры из фильма с участием сотрудников музея.

Более ста экспонатов принимали участие в съемках фильмов, в том числе немецкие велосипеды, детский велосипед. Каска использовалась в фильме «Случай в квадрате 36-80», выставленные в витрине мины – в картине «Мы из будущего - 2».

«Мы не могли не показать на выставке судьбу нашего земляка - народного артиста Советского Союза Василия Меркурьева. Мы благодарны Людмиле Ильичевой за предоставленные редкие фотографии актера. В экспозиции представлены съемки Василия Меркурьева в военных фильмах, в том числе его звездная роль - известный лейтенант Туча в фильме «Небесный тихоход», - рассказала заведующая военно-историческим отделом музея Елена Маркова.

На выставке также показано, как выглядел островский кинотеатр «Октябрь» в 30-е годы. Рядом размещена фотография другого здания кинотеатра - «40 лет Октября». В 2017 году исполнится 110 лет эре телевидения – в экспозиции представлены самые первые телевизоры и разнообразная видеоаппаратура, кинопроектор.

Выставка, посвященная кино, продлится в Военно-историческом музее-заповеднике до 31 января.