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Общество

Псковичам напоминают правила безопасности во время крещенских купаний

В ГУ МЧС России по Псковской области напоминают правила безопасности для тех, кто планирует на Крещение купаться в проруби. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, 19 января православные христиане отметят Крещение Господне, и по древней традиции, распространившейся на Руси с принятием христианства в 988 году, в этот день многие верующие купаются в прорубях.

В МЧС отметили, что гражданам в период крещенских купаний окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях у берега после освящения её представителем Православной церкви.

За несколько недель до купания необходимо отказаться от алкоголя, так как он увеличивает нагрузку на сердце и способствует быстрому переохлаждению. За два часа до купания следует плотно поесть, это повысит морозоустойчивость организма. Перед погружением в прорубь необходимо разогреть мышцы (сделать приседания, наклоны, помахать руками), тогда купание пройдет с меньшим стрессом для организма.

К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Следует идти медленно и внимательно, убедившись, что лестница для спуска в воду устойчива. Для подстраховки необходимо опуститься в воду с помощью поручней, которыми оснащены места спуска в воду. Во время погружения все движения должны быть медленными и четкими. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. При входе в воду первый раз необходимо достигнуть сразу нужной глубины, но не плавать.

При погружении ребенка в прорубь следует быть особенно бдительными, испугавшийся ребенок может легко забыть, что он умеет плавать.

При выходе из проруби необходимо держаться за поручни, ведь сорвавшись, можно уйти под лед. Необходима страховка и взаимопомощь. После купания (окунания) следует растереть себя и ребенка (если его тоже окунали) махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов и овощей из предварительно подготовленного термоса.

Для купания в проруби женщинам следует выбрать сплошные купальники, а мужчинам свободные плавки-шорты.

В период крещенских купаний запрещено распивать спиртные напитки, купаться в состоянии опьянения; купание детей без присмотра взрослых; загрязнять и засорять купель; приводить с собой собак и других животных; нырять в прорубь непосредственно со льда, вперед головой и находиться в ней более 1 минуты. При групповом купании в воде могут находиться не более трёх человек одновременно, а рядом с прорубью на льду – не более 20 человек. Нельзя также оставлять на льду и в гардеробах бумагу, стекло и другой мусор; подъезжать вплотную к купели на автотранспорте.

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