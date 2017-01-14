0
14:12
Мошенник снял с банковских карт двух псковичек около 50 тысяч рублей
09:24
В Гдове из-за аварийного режима работы ноутбука загорелся жилой дом
15:48
В Пскове будут судить школьника за нападение с ножом на вступившегося за девушку прохожего
13:42
Специалисты «Псковэнерго» восстановили уличное освещение на Запсковье, нарушенное строительной фирмой
17:18
Александр Гизбрехт вернул Псковпассажиравтотрансу большую часть средств, полученных за аренду автомобиля
15:14
В отношении главы ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» заведено уголовное дело
13:45
Начальник псковского УГИБДД рассказал о механизме реагирования на ДТП из-за плохих дорог
Еще новости
Происшествия

Четверо детей пострадали в результате лобового столкновения «Опеля» и ГАЗа в Стругокрасненском районе

13 января в 16:05 на 248 км автодороги Р-23 Санкт-Петербург – Невель в деревне Сверетово Стругокрасненского района произошло лобовое столкновение легкового автомобиля «Опель Зафира» с ГАЗ-27057.

Как стало известно Псковскому агентству информации, в «Опеле» находились 6 человек, а в ГАЗе - 2. В результате ДТП пострадали 5 человек, в том числе 4 ребенка - пассажиры автомобиля «Опель Зафира». Мальчиков 2014, 2011 и 2016 годов рождения, а также девочку 2012 года рождения доставили в Детскую областную больницу с травмами различной степени тяжести. 30-летнюю женщину, ехавшую с ними, госпитализировали в областную больницу, куда также направили психолога.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Мошенник снял с банковских карт двух псковичек около 50 тысяч рублей
14 января 2017
Мошенник снял с банковских карт двух псковичек около 50 тысяч рублей
В Гдове из-за аварийного режима работы ноутбука загорелся жилой дом
13 января 2017
В Гдове из-за аварийного режима работы ноутбука загорелся жилой дом 1
В Пскове будут судить школьника за нападение с ножом на вступившегося за девушку прохожего
12 января 2017
В Пскове будут судить школьника за нападение с ножом на вступившегося за девушку прохожего 1
Специалисты «Псковэнерго» восстановили уличное освещение на Запсковье, нарушенное строительной фирмой
12 января 2017
Специалисты «Псковэнерго» восстановили уличное освещение на Запсковье, нарушенное строительной фирмой
Александр Гизбрехт вернул Псковпассажиравтотрансу большую часть средств, полученных за аренду автомобиля
11 января 2017
Александр Гизбрехт вернул Псковпассажиравтотрансу большую часть средств, полученных за аренду автомобиля 20
В отношении главы ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» заведено уголовное дело
11 января 2017
В отношении главы ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» заведено уголовное дело 12
Начальник псковского УГИБДД рассказал о механизме реагирования на ДТП из-за плохих дорог
11 января 2017
Начальник псковского УГИБДД рассказал о механизме реагирования на ДТП из-за плохих дорог
Ехавший из Витебска в Петербург микроавтобус с пассажирами застрял в Псковской области из-за поломки
11 января 2017
Ехавший из Витебска в Петербург микроавтобус с пассажирами застрял в Псковской области из-за поломки 1

Идет загрузка...