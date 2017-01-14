Мужчина отравился угарным газом на пожаре в доме по улице Лунинской в Пскове

13:10, 14 января 2017, ПАИ

В Пскове в результате пожара в жилом доме по улице Лунинской, 35, который произошел 14 января в 4:11, пострадал один человек. Как стало известно Псковскому агентству информации, 38-летнего хозяина дома доставили в городскую больницу с отравлением угарным газом.

В одной половине жилого дома на две семьи в комнате размером 2х4 метра огонь повредил постельные принадлежности.

Предположительная причина пожара - неосторожное обращение пострадавшего с огнем.

Огнеборцам удалось спасти человека и жилой дом.