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Общество

В Крыму планируют развернуть дополнительные зенитные ракетные системы С-400

В Крыму планируется развернуть дополнительные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф». Об этом сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, пишет «Интерфакс».

Зенитный ракетный полк, оснащенный системой С-400, заступил на боевое дежурство в Феодосии 14 января. Виктор Севостьянов отметил, что полк ПВО продолжит использовать системы С-300, а система С-400 существенно увеличит боевые возможности ПВО Крыма. «Эта система позволяет одновременно сопровождать и уничтожать до 300 воздушных и наземных целей, действующих на всем диапазоне скоростей и высот», - пояснил генерал-лейтенант.  

По его словам, ЗРС С-400 позволяет отслеживать и уничтожать цели, изготовленные с использованием технологий « Stels «. «Самолеты, ракеты и другие воздушные объекты, сделанные по технологии «Stels» - это не невидимки. Возможно, дальность обнаружения сократится, но это не будет критичным: цель будет однозначно обнаружена, обстреляна и сбита в случае, если она будет угрожать Российской Федерации», - добавил военный.

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