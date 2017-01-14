Мошенник снял с банковских карт двух псковичек около 50 тысяч рублей

14:12, 14 января 2017, ПАИ

13 января две жительницы Пскова обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, потерпевшим позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Путем обмана злоумышленник узнал у женщин данные их банковских карт, с которых впоследствии были похищены денежные средства на общую сумму около 50 000 рублей.

УМВД России по Псковской области напоминает гражданам, что в последнее время участились случаи использования мошенниками указанной схемы обмана. «Никогда ни под каким предлогом не сообщайте кому бы то ни было паролей, кодов доступа и прочей личной информации! Помните, что работники банка не спрашивают коды и пароли. Незамедлительно обращайтесь в банк лично или по телефону и уточняйте полученную информацию!» - призвали в УМВД.