В Псковском районе по «горячим следам» задержали угонщика УАЗа

14:30, 14 января 2017, ПАИ

13 января в Псковском районе полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого в угоне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ОМВД России по Псковскому району поступило заявление об угоне автомобиля УАЗ от одного из частных домов в деревне Ерехново. Сотрудники полиции в ходе проведенных мероприятий обнаружили автомобиль в поселке Середка. Там же был задержан подозреваемый в совершении преступления, им оказался ранее судимый пскович 1986 года рождения.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.