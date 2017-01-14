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В Псковском районе по «горячим следам» задержали угонщика УАЗа

13 января в Псковском районе полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого в угоне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ОМВД России по Псковскому району поступило заявление об угоне автомобиля УАЗ от одного из частных домов в деревне Ерехново. Сотрудники полиции в ходе проведенных мероприятий обнаружили автомобиль в поселке Середка. Там же был задержан подозреваемый в совершении преступления, им оказался ранее судимый пскович 1986 года рождения.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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