В Пустошке мужчина украл мобильный телефон у спящих в купе пассажиров поезда Москва – Рига

15:17, 14 января 2017, ПАИ

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Великие Луки возбудили уголовное дело по факту кражи в пассажирском поезде сообщением «Москва – Рига». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Транспортные полицейские установили, что 36-летний пассажир, следующий из столицы до станции Пустошка, при выходе из поезда воспользовался тем, что пассажиры в купе спали, и похитил чужой мобильный телефон, стоящий на зарядке.

Похищенное мобильное устройство стоимостью 10 тысяч рублей у злоумышленника изъяли, телефон вернут владельцу.