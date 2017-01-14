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Общество

Более 880 дорожных машин обеспечат безопасной проезд по федеральным трассам Псковской области и других регионов

Росавтодор мобилизовал более 880 единиц техники для обеспечения безопасного проезда по автомобильным дорогам федерального значения в ряде регионов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, дорожное покрытие обрабатывается противогололедными материалами, на спусках и подъемах дорог организовано дежурство эвакуационной техники.

Сегодня, 14 января, по прогнозу Гидрометцентра России, на территории ряда регионов страны ожидается ухудшение погодных условий. В частности, в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях ожидается сильный, мокрый снег. В связи с этим автомобилистов просят соблюдать осторожность и бдительность при движении, не создавать препятствий для работы дорожной техники.

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