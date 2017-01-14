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Общество

В России приняли стандарт, стимулирующий использование естественного освещения помещений при проектировании

Национальный стандарт «Климатология строительная. Параметры для расчета естественного освещения с учетом распределения яркости по небосводу» прошел экспертизу Технического комитета 465 «Строительство» и зарегистрирован в Росстандарте. Об этом сообщает пресс-службе Минстроя РФ.

Новый стандарт разработан с целью гармонизации теоретических и экспериментальных основ расчета естественной освещенности и времени использования естественного освещения с международным стандартом при проектировании и расчете расхода электроэнергии на освещение помещений зданий и сооружений.

В новом ГОСТе содержатся распределения яркости по небосводу, принятые Международной комиссией по освещению (МКО), которые моделируют небо при широком диапазоне метрологических условий: от сильной облачности до ясного неба. Распределение яркости неба зависит от погоды и климата, и оно изменяется в течение дня в зависимости от положения Солнца.

Внедрение стандарта стимулирует использование естественного освещения помещений при проектировании зданий и сооружений, позволит развивать методики расчета естественной освещенности от ясного неба, что целесообразно для южных регионов России, отметили в Минстрое. Технико-экономическая эффективность от внедрения стандарта заключается в повышении точности расчетов естественного освещения помещений и более полном использовании ресурсов светового климата.

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