Иван Цецерский почтил память погибших в 1995 году в Грозном псковских журналистов

16:30, 14 января 2017, ПАИ

Сегодня, 14 января, глава Пскова Иван Цецерский почтил память погибших в этот день в 1995 году в Грозном (Чеченская Республика) псковичей: телеоператора Валентина Януса и майора Александра Осадчего. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Мы были вместе. До сих пор отчетливо помню этот день. Ужасно. Я забирал их с поля. Работал снайпер-профессионал. Командир сказал не останавливаться ни на секунду, иначе застрелят. Нужна была правда об этой войне, журналисты приехали на передовую. Такая судьба», - поделился воспоминаниями Иван Цецерский.

Тогда в Грозном псковские журналисты снимали в Чечне фильм, который позже получил название «Необъявленная война». При исполнении профессионального долга погибли киножурналист ГТРК «Псков» Валентин Янус и майор Александр Осадчий.

Каждый год 14 января глава Пскова приезжает на их могилы, чтобы поклониться и возложить цветы. По традиции в этот день Иван Цецерский позвонил жене своего друга майора Александра Осадчего и выразил слова поддержки.